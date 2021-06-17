Собянин сообщил о распространении в Москве новой и более агрессивной мутации ковида
Среди свойств этого штамма — более быстрая передача и сильный удар по иммунитету пациентов.
Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Жители Москвы, заразившиеся коронавирусом, носят не уханьский штамм, а совершенно новую мутацию, что осложняет борьбу с её распространением. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует", — сказал Собянин.
По его словам, эта мутация более агрессивная и переносится тяжелее, кроме того, она имеет свойство распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы, и пробивает иммунитет человека сильнее. Мэр пояснил, что если раньше врачи наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжёлые симптомы. Именно из-за этого эпидемическая и экономическая ситуации усложняются, что приводит к большему числу заболевших и госпитализированных.
Завтра число заразившихся может превысить девять тысяч: Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с ковидом в Москве
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие недели число коек для больных коронавирусом в Москве будет увеличено до максимальных значений в 24 тысячи. По его словам, сейчас свободные места остаются, однако ситуация ухудшается буквально ежедневно.
Коронавирус: Главное
Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом
сегодня в 17:25
Эпидемиолог назвал нормой отсутствие антител через год после прививки "Эпиваккороной"
сегодня в 17:14
В Москве опровергли, что власти разрешили отстранять непривитых сотрудников без зарплаты
сегодня в 16:29
Комментариев: 0