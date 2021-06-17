Собянин сообщил о распространении в Москве новой и более агрессивной мутации ковида

Жители Москвы, заразившиеся коронавирусом, носят не уханьский штамм, а совершенно новую мутацию, что осложняет борьбу с её распространением. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует", — сказал Собянин.

По его словам, эта мутация более агрессивная и переносится тяжелее, кроме того, она имеет свойство распространяться быстрее, чем предыдущие штаммы, и пробивает иммунитет человека сильнее. Мэр пояснил, что если раньше врачи наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжёлые симптомы. Именно из-за этого эпидемическая и экономическая ситуации усложняются, что приводит к большему числу заболевших и госпитализированных.