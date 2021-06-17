Вакцина "Спутник лайт" поступит в оборот через 1,5 недели

Однокомпонентная российская вакцина от ковида "Спутник лайт" поступит в оборот через 1,5 недели и будет использоваться в том числе для ревакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Через 1,5 недели "Спутник лайт" выйдет с контроля в оборот. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации", — сказал он журналистам и добавил, что рекомендации по ревакцинации сейчас готовятся.