Вакцина "Спутник лайт" поступит в оборот через 1,5 недели
В ходе клинических исследований препарат показал эффективность — у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю вируса.
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Однокомпонентная российская вакцина от ковида "Спутник лайт" поступит в оборот через 1,5 недели и будет использоваться в том числе для ревакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Через 1,5 недели "Спутник лайт" выйдет с контроля в оборот. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации", — сказал он журналистам и добавил, что рекомендации по ревакцинации сейчас готовятся.
Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.
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