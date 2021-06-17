Врачи рассказали, переносит ли тополиный пух коронавирус

Цветение тополей и активное распространение пуха с этих деревьев год от года волновало людей с аллергией, а теперь стало беспокоить и тем, может ли через этот пух передаваться коронавирус. Ясность в данный вопрос внёс врач — аллерголог и иммунолог Юрий Смолкин.

"Никакая пыльца не может переносить вирус. Чтобы такое случилось, так это нужно на неё специально вирус "посадить", намеренно её обчихать, а потом ещё и как-то отправить её дальше. Так что, не надо беспокоиться по этому поводу, а вот то, что точно нужно сделать, так это всем вакцинироваться", — сказал он в беседе с kp.ru.

Врач — дерматолог-венеролог Ева Василевская в свою очередь заметила, что все вирусы, включая ковид, осложняют течение аллергических реакций и создают дополнительные риски из-за угрозы бактериальных пневмоний, которым они тоже "открывают ворота" в лёгкие.

"И слизистые дыхательных путей, и вся иммунная система в период активной аллергии работают "против хозяина", поэтому так важны профилактика и грамотное лечение", — сказала она.