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Захарова заявила о работе над признанием в мире вакцины "Спутник V"

При этом других подробностей официальный представитель МИД РФ не озвучила.

17 июня, 19:01
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Специалисты ведут работу над международным признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Над этим работают... А как же, безусловно", — сказала она в интервью Тине Канделаки в программе "Специальный гость" на канале RTVI.

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Напомним, что в целом вакцину "Спутник V" для экстренного применения одобрило уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V". А Гонконг включил препарат в перечень признаваемых вакцин. Теперь резидентам города, привившимся "Спутником V", будет сокращён обязательный карантин по возвращении из России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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