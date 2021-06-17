Премьер Чехии заявил о необходимости наладить новые отношения с Россией
Он считает нужным обсудить накопившиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров по примеру прошедшего саммита РФ и США.
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Чехии необходимо наладить новые отношения с Россией, проведя двустороннюю встречу с глазу на глаз. Об этом заявил премьер республики Андрей Бабиш.
"Несомненно, мы должны наладить новые отношения. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать", — сказал Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1".
Он отметил, что в ближайшее время глава МИД Чехии Якуб Кулганек организует встречу с участием всех партий в парламенте и различных движений, чтобы узнать их мнение об отношениях с РФ. При этом премьер уточнил, что Чехия является суверенной страной и никто не имеет права вмешиваться в её внутреннюю политику и влиять на выборы.
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Также Бабиш считает, что Чехии и России несомненно нужно обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров с глазу на глаз по примеру прошедшего саммита Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Ранее глава МИД республики Якуб Кулганек заявил, что отношения между Россией и Чехией находятся в сложной фазе и надеяться на их скорое урегулирование — "иллюзорное представление". При этом он считает, что нужно рассматривать перспективы взаимодействия Москвы и Праги.
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