Премьер Чехии заявил о необходимости наладить новые отношения с Россией

Чехии необходимо наладить новые отношения с Россией, проведя двустороннюю встречу с глазу на глаз. Об этом заявил премьер республики Андрей Бабиш.

"Несомненно, мы должны наладить новые отношения. Было бы неплохо об этом поговорить в рамках всего парламента. А на основании этого и совместно действовать", — сказал Бабиш в интервью радиостанции "Частота 1".

Он отметил, что в ближайшее время глава МИД Чехии Якуб Кулганек организует встречу с участием всех партий в парламенте и различных движений, чтобы узнать их мнение об отношениях с РФ. При этом премьер уточнил, что Чехия является суверенной страной и никто не имеет права вмешиваться в её внутреннюю политику и влиять на выборы.

Также Бабиш считает, что Чехии и России несомненно нужно обсудить имеющиеся проблемы в ходе двусторонних переговоров с глазу на глаз по примеру прошедшего саммита Владимира Путина и президента США Джо Байдена.