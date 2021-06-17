Два человека пострадали при пожаре на фабрике пиломатериалов под Владимиром

Два человека пострадали в результате пожара на фабрике пиломатериалов в городе Струнино Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

"По предварительным данным, пострадали двое мужчин, [они] госпитализированы", — сказал собеседник агентства.