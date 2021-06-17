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Два человека пострадали при пожаре на фабрике пиломатериалов под Владимиром

В больницы после происшествия были доставлены двое мужчин. Возгорание локализовано на площади 3000 квадратных метров.

17 июня, 18:47
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Два человека пострадали в результате пожара на фабрике пиломатериалов в городе Струнино Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

"По предварительным данным, пострадали двое мужчин, [они] госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Цеха и котельная загорелись во Владимирской области на площади почти в один гектар

Цеха и котельная загорелись во Владимирской области на площади почти в один гектар

Ранее Лайф сообщал, что в Приморье завод по переработке древесины загорелся на площади 2100 квадратных метров. Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным расчётам понадобилось более полутора часов.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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