Белый дом счёл встречи Байдена в Европе необычайно продуктивными
Главным итогом там назвали то, что глава Белого дома уверенно и профессионально показал себя в качестве лидера свободного мира.
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Визиты президента США Джо Байдена в Европу прошли "необычно продуктивно, с реально осязаемыми результатами". Об этом на брифинге заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Это был ряд удивительно продуктивных и насыщенных содержанием саммитов, на которых были достигнуты реальные и осязаемые результаты", — заявил Салливан.
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При этом главе Белого дома удалось достичь главных результатов, показав себя уверенно и профессионально в качестве лидера свободного мира, считает советник Байдена.
Ранее в Белом доме посчитали, что Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным открыто бросил ему вызов по целому ряду вопросов, в том числе показал Москве "ясные пределы" недопустимого в киберпространстве.
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