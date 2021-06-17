Белый дом счёл встречи Байдена в Европе необычайно продуктивными

Визиты президента США Джо Байдена в Европу прошли "необычно продуктивно, с реально осязаемыми результатами". Об этом на брифинге заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Это был ряд удивительно продуктивных и насыщенных содержанием саммитов, на которых были достигнуты реальные и осязаемые результаты", — заявил Салливан.

При этом главе Белого дома удалось достичь главных результатов, показав себя уверенно и профессионально в качестве лидера свободного мира, считает советник Байдена.