В Белом доме считают, что Байден "бросил вызов" Путину по целому ряду вопросов

Президент США Джо Байден открыто "бросил вызов" своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов в ходе саммита в Женеве. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека", — сказал Салливан в ходе телефонного брифинга.

По его словам, Вашингтон предупредил Москву о мерах, которые может предпринять в случае неприемлемых действий в сфере киберпространства. Также США обрисовали России "ясные пределы" недопустимого в данной отрасли.