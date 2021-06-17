В Белом доме считают, что Байден "бросил вызов" Путину по целому ряду вопросов
По версии американской стороны, России обрисовали "ясные пределы" недопустимого в сфере киберпространства.
Фото © Kremlin.ru
Президент США Джо Байден открыто "бросил вызов" своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов в ходе саммита в Женеве. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека", — сказал Салливан в ходе телефонного брифинга.
По его словам, Вашингтон предупредил Москву о мерах, которые может предпринять в случае неприемлемых действий в сфере киберпространства. Также США обрисовали России "ясные пределы" недопустимого в данной отрасли.
Путин — о впечатлениях от встречи с Байденом: Его образ в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
США также планируют следить за прогрессом в работе с Россией по ряду вопросов в сферах кибербезопасности, урегулирования региональных конфликтов, стратегической стабильности и работы дипломатических миссий двух стран. И не исключают возможных шагов, если он не будет достигнут, заметил Салливан.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".
Встреча Путина и Байдена в Женеве
"Мы все так делаем": Путин вступился за Байдена, которого высмеяли за шпаргалки на саммите в Женеве
сегодня в 13:13
Путин — о впечатлениях от встречи с Байденом: Его образ в СМИ не имеет ничего общего с действительностью
сегодня в 12:26
Кремль: РФ не передавала США ответный список неприемлемых секторов для кибератак
сегодня в 11:05
Комментариев: 0