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В Белом доме считают, что Байден "бросил вызов" Путину по целому ряду вопросов

По версии американской стороны, России обрисовали "ясные пределы" недопустимого в сфере киберпространства.

17 июня, 17:43
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65906" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент США Джо Байден открыто "бросил вызов" своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов в ходе саммита в Женеве. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден напрямую бросил вызов Путину по целому ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека", — сказал Салливан в ходе телефонного брифинга.

По его словам, Вашингтон предупредил Москву о мерах, которые может предпринять в случае неприемлемых действий в сфере киберпространства. Также США обрисовали России "ясные пределы" недопустимого в данной отрасли.

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США также планируют следить за прогрессом в работе с Россией по ряду вопросов в сферах кибербезопасности, урегулирования региональных конфликтов, стратегической стабильности и работы дипломатических миссий двух стран. И не исключают возможных шагов, если он не будет достигнут, заметил Салливан.

Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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