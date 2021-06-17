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На депутата Рады пожаловались в ПАСЕ из-за призыва расстрелять нардепов-оппозиционеров

Европейское сообщество попросили поднять этот вопрос перед украинской властью.

17 июня, 18:37
<p>Фото © ТАСС / Ратмиров Андрей</p>

Фото © ТАСС / Ратмиров Андрей

"Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась к представителям европейского сообщества из-за призыва нардепа Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Никиты Потураева расстрелять нардепов-оппозиционеров. Как сообщается на сайте партии, письма направлены главе Европарламента, президенту ПАСЕ, председателям политических групп ПАСЕ, а также послам стран – членов ЕС в Незалежной.

"Мы призываем европейское сообщество поднять этот вопрос перед украинской властью, а также воздерживаться от любого взаимодействия с комитетом Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики до тех пор, пока господин Потураев не уйдёт с поста его председателя", — сказано в письме ОПЗЖ.

Кроме того, в нём также отмечается, что подобные высказывания, разжигающие ненависть, не имеют ничего общего с гуманитарной сферой. Парламентарии-оппозиционеры заметили, что это не первая выходка представителей правящей партии вопреки всем установленным европейским стандартам демократии и прав человека.

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"У украинской власти много системных проблем, касающихся разжигания ненависти, неуважения к меньшинствам — политическим или национальным. Но это было впервые, когда с главной трибуны страны прозвучал открытый призыв к насилию", — отметили в ОПЗЖ.

Депутаты Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" потребовали надлежащей реакции правоохранительных органов на призывы Потураева. При этом оппозиционеры полагают, что данный инцидент "должен стать тревожным сигналом для украинских граждан, правозащитников, да и для всего мирового сообщества, ведь он продемонстрировал, что Потураев и поддержавшие его нардепы используют свои служебные полномочия для подрыва основ конституционного строя демократического государства и пытаются таким образом "легализовать" идею кровавой расправы над оппозицией".

Ранее во время заседания парламента депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил о необходимости расстрелять членов фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Физическое устранение нардепов он счёл способом преодолеть экономические трудности и завершить эпоху бедности в стране. После этих высказываний в Раде началась драка.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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