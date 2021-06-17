Американская студентка Кэтрин Сироу, которая пропала в Нижнем Новгороде, очень доверчивая и открытая девушка. Так о ней в беседе с Лайфом отозвалась одна из студенток Нижегородского университета имени Лобачевского, которая училась с ней на одном факультете.

Девушка говорит, что её всегда удивляло, насколько американка не пыталась скрыть свои эмоции. Исчезновение Кэтрин шокировало её одногруппников. Другой студент вуза рассказал, что девушка недавно ездила в посольство, оформляла какую-то доверенность на свою маму. Также она рассказывала, что пьёт какие-то лекарства.

По словам ещё одной знакомой, у американки был какой-то друг, а, возможно, и парень. Однако об отношениях девушка не сильно распространялась.