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"Доверчивая и очень открытая": Одногруппников шокировало исчезновение американской студентки в Нижнем Новгороде

Последний раз девушка выходила на связь с родственниками рано утром, она написала СМС маме и пропала.

17 июня, 18:13
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Американская студентка Кэтрин Сироу, которая пропала в Нижнем Новгороде, очень доверчивая и открытая девушка. Так о ней в беседе с Лайфом отозвалась одна из студенток Нижегородского университета имени Лобачевского, которая училась с ней на одном факультете.

Девушка говорит, что её всегда удивляло, насколько американка не пыталась скрыть свои эмоции. Исчезновение Кэтрин шокировало её одногруппников. Другой студент вуза рассказал, что девушка недавно ездила в посольство, оформляла какую-то доверенность на свою маму. Также она рассказывала, что пьёт какие-то лекарства.

По словам ещё одной знакомой, у американки был какой-то друг, а, возможно, и парень. Однако об отношениях девушка не сильно распространялась.

"Надеюсь, меня не похитят": Лайф узнал содержание последнего СМС пропавшей в Нижнем Новгороде американской студентки

"Надеюсь, меня не похитят": Лайф узнал содержание последнего СМС пропавшей в Нижнем Новгороде американской студентки

Напомним, американская студентка Сироу Кэтрин Илэйн пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. Её местоположение до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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