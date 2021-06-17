"Доверчивая и очень открытая": Одногруппников шокировало исчезновение американской студентки в Нижнем Новгороде
Последний раз девушка выходила на связь с родственниками рано утром, она написала СМС маме и пропала.
Фото © Соцсети
Американская студентка Кэтрин Сироу, которая пропала в Нижнем Новгороде, очень доверчивая и открытая девушка. Так о ней в беседе с Лайфом отозвалась одна из студенток Нижегородского университета имени Лобачевского, которая училась с ней на одном факультете.
Девушка говорит, что её всегда удивляло, насколько американка не пыталась скрыть свои эмоции. Исчезновение Кэтрин шокировало её одногруппников. Другой студент вуза рассказал, что девушка недавно ездила в посольство, оформляла какую-то доверенность на свою маму. Также она рассказывала, что пьёт какие-то лекарства.
По словам ещё одной знакомой, у американки был какой-то друг, а, возможно, и парень. Однако об отношениях девушка не сильно распространялась.
"Надеюсь, меня не похитят": Лайф узнал содержание последнего СМС пропавшей в Нижнем Новгороде американской студентки
Напомним, американская студентка Сироу Кэтрин Илэйн пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. Её местоположение до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Комментариев: 0