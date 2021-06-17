"Надеюсь, меня не похитят": Лайф узнал содержание последнего СМС пропавшей в Нижнем Новгороде американской студентки
По словам матери, её дочь была интровертом и особо ни с кем не общалась, а о случайных знакомствах даже речи быть не могло.
Фото © VK/Kate Serou
Перед пропажей в Нижнем Новгороде американская студентка Кэтрин Сироу успела отправить матери сообщение. Как сообщил источник Лайфа, в нём она написала, что едет в машине с малознакомым мужчиной. Девушка пошутила "надеюсь, меня не похитят" и больше на связь не выходила.
Мать Кэтрин утверждает, что дочь была интровертом и особо ни с кем не общалась, тем более не знакомилась на улице. Именно она забила тревогу после исчезновения дочери. Женщина связалась с университетом и рассказала, что не может связаться с Кэтрин.
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По данным следствия, в последний раз студентку видели в районе девяти часов вечера в день пропажи на Бору недалеко от дома. Свидетельница узнала Кэтрин по лицу, из особых примет назвала её татуировку на ноге. Источник Лайфа также сообщил, что несколько недель назад американка сделала пластическую операцию по увеличению груди, чтобы нравиться мужчинам.
Напомним, американская студентка Сироу Кэтрин Илэйн пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. Её местоположение до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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