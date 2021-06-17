Перед пропажей в Нижнем Новгороде американская студентка Кэтрин Сироу успела отправить матери сообщение. Как сообщил источник Лайфа, в нём она написала, что едет в машине с малознакомым мужчиной. Девушка пошутила "надеюсь, меня не похитят" и больше на связь не выходила.

Мать Кэтрин утверждает, что дочь была интровертом и особо ни с кем не общалась, тем более не знакомилась на улице. Именно она забила тревогу после исчезновения дочери. Женщина связалась с университетом и рассказала, что не может связаться с Кэтрин.

По данным следствия, в последний раз студентку видели в районе девяти часов вечера в день пропажи на Бору недалеко от дома. Свидетельница узнала Кэтрин по лицу, из особых примет назвала её татуировку на ноге. Источник Лайфа также сообщил, что несколько недель назад американка сделала пластическую операцию по увеличению груди, чтобы нравиться мужчинам.