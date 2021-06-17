Прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Николя Саркози

Прокуратура Франции просит приговорить бывшего президента страны Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Прокуратура потребовала в отношении Саркози ещё шесть месяцев условного тюремного заключения и штрафа в размере 3750 евро. На заседании суда во вторник Саркози заявил о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании", — говорится в сообщении.