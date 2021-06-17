Прокуратура запросила шесть месяцев тюрьмы для Николя Саркози
Его подозревают в превышении должностных полномочий во время избирательной кампании.
Фото © Zuma / ТАСС
Прокуратура Франции просит приговорить бывшего президента страны Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
"Прокуратура потребовала в отношении Саркози ещё шесть месяцев условного тюремного заключения и штрафа в размере 3750 евро. На заседании суда во вторник Саркози заявил о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании", — говорится в сообщении.
Ранее суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении служебным положением по так называемому делу о прослушке и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор, а это значит что предстоит новое судебное разбирательство. Как сообщал Лайф, реальный срок Саркози может быть изменён на домашний арест.
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