Захарова процитировала Лермонтова, комментируя итоги саммита НАТО
По словам представителя МИД, эти строки приходят ей на ум всякий раз, когда она читает документы альянса.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Из года в год представители стран – членов НАТО встречаются на саммитах альянса и говорят о внешних угрозах, которых в конечном итоге нет, или же они проявляются в совершенно другом виде. Об том заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, прокомментировав ситуацию цитатой из произведения Михаила Лермонтова "Парус".
"Каждый раз читаешь эти документы НАТО... и всё время приходят на ум великие строки: "А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой". Вот мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением", — заявила Захарова во время брифинга.
Комментируя итоги прошедшей встречи в Брюсселе, представитель МИД назвала их вполне предсказуемыми и особо отметила планы Евросоюза по противостоянию Китаю, в котором альянс как раз и увидел ту самую угрозу.
Ранее Лайф сообщал, что Мария Захарова упрекнула НАТО в обмане мирового сообщества, которое надеялось на мир без противостояний и блоков.
Комментариев: 0