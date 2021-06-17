Захарова процитировала Лермонтова, комментируя итоги саммита НАТО

Из года в год представители стран – членов НАТО встречаются на саммитах альянса и говорят о внешних угрозах, которых в конечном итоге нет, или же они проявляются в совершенно другом виде. Об том заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, прокомментировав ситуацию цитатой из произведения Михаила Лермонтова "Парус".

"Каждый раз читаешь эти документы НАТО... и всё время приходят на ум великие строки: "А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой". Вот мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением", — заявила Захарова во время брифинга.

Комментируя итоги прошедшей встречи в Брюсселе, представитель МИД назвала их вполне предсказуемыми и особо отметила планы Евросоюза по противостоянию Китаю, в котором альянс как раз и увидел ту самую угрозу.