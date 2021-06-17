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Браузер Opera приостановил поддержку сервисов VPN на территории России

Там отметили, что компания продолжает защищать конфиденциальность пользователей, предлагая защиту от отслеживания.

17 июня, 16:21

Фото © Shutterstock

Компания Opera приняла решение приостановить поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России. Об этом сообщила старший менеджер по связям с общественностью компании Opera Юлия Синдзелорц.

"Opera стремится предоставить своим российским пользователям превосходный опыт использования браузеров. Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории РФ в той форме, в которой она оказывалась ранее", — сказала она ТАСС.

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Синдзелорц назвала решение компании предупредительным шагом, который позволит ей и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности пользователей и предоставлять пользователям лучшие продукты. Она подчеркнула, что Opera защищает конфиденциальность пользователей, предлагая защиту от отслеживания, DNS поверх https и блокировку вредоносных сайтов.

Как писал Лайф, Роскомнадзор ранее ограничил использование VyprVPN и Opera VPN. При этом ведомство пообещало, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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