Браузер Opera приостановил поддержку сервисов VPN на территории России

Компания Opera приняла решение приостановить поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России. Об этом сообщила старший менеджер по связям с общественностью компании Opera Юлия Синдзелорц.

"Opera стремится предоставить своим российским пользователям превосходный опыт использования браузеров. Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории РФ в той форме, в которой она оказывалась ранее", — сказала она ТАСС.

Синдзелорц назвала решение компании предупредительным шагом, который позволит ей и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности пользователей и предоставлять пользователям лучшие продукты. Она подчеркнула, что Opera защищает конфиденциальность пользователей, предлагая защиту от отслеживания, DNS поверх https и блокировку вредоносных сайтов.