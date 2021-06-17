"Пришёл как на дискотеку": Студенту из Екатеринбурга занизили оценку за диплом из-за цвета волос, но скандал всё исправил

В независимой комиссии, куда обратился парень, пошли навстречу, а в колледже были вынуждены извиниться перед Романом и поставить ему "отлично".