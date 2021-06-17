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"Пришёл как на дискотеку": Студенту из Екатеринбурга занизили оценку за диплом из-за цвета волос, но скандал всё исправил

В независимой комиссии, куда обратился парень, пошли навстречу, а в колледже были вынуждены извиниться перед Романом и поставить ему "отлично".

17 июня, 16:15

Студенту из Екатеринбурга занизили оценку за диплом из-за цвета волос, но скандал всё исправил. Видео © Соцсети

В Екатеринбурге студенту занизили оценку на защите диплома из-за яркой внешности — ему прямо сказали: "Зелёные волосы всё испортили". Молодой человек поднял такой шум, что ему в итоге поставили "отлично". Об этом в соцсетях рассказал сам парень.

История произошла накануне в Уральском политехническом колледже. Во время объявления оценок преподаватели заострили внимание на внешности выпускника Романа Щербакова, заявив, что вынуждены поставить ему "хорошо" вместо "отлично" из-за цвета волос и неподходящей одежды.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

"Вот тут у нас совсем неоднозначно. У вас защита была хорошая, но твои зелёные волосы всё испортили, и поэтому ты получаешь "хорошо", — заявила одна из преподавателей.

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

Парень попытался объяснить, что из-за переезда у него просто не было другой одежды, на что в ответ женщины назвали его непрезентабельным и упрекнули, что он "как на дискотеку пришёл", а вдобавок застыдили за проколотые уши. Впрочем, члены независимой комиссии, куда Роман написал апелляцию, были другого мнения и пошли навстречу. Студенту поставили пятёрку, о чём он сообщил в своём инстаграме, а в колледже перед ним извинились. По словам парня, в колледже признали, что произошла недопустимая ситуация.

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Весной Лайф рассказывал другую похожую историю: в Дагестане женщина подала в суд на бывшего мужа, который не платил алименты. В результате суд встал на сторону мужчины и забрал детей у матери, аргументировав это тем, что она не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы, что якобы противоречит нормам поведения матери. В результате после длительных судебных разбирательств детей женщине вернули.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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