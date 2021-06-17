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"Потерял сознание, очнулся на асфальте": Экс-солист "Лесоповала" рассказал Лайфу, как ему сломали челюсть и разбили голову в Сочи

Музыкант сейчас находится под присмотром врачей. Он винит в нападении хозяйку гостевого домика. А вот по версии женщины Казанцев якобы сам упал и ударился головой, разбив ей всю мебель и цветочные горшки.

17 июня, 16:37

Фото © LIFE

Экс-солист группы "Лесоповал" рассказал детали конфликта в Сочи. Видео © LIFE

В Сочи в частном гостевом доме был избит экс-солист группы "Лесоповал" Руслан Казанцев. По словам артиста, конфликт затеяла хозяйка заведения, которая уличила его якобы в шумном отдыхе, который всем мешает.

"После концерта я вместе со своим напарником вернулся в номер обсудить предстоящие планы и рабочие моменты. Когда мы вышли на балкон, к нам пришла хозяйка гостиницы и в грубой форме стала предъявлять претензии. Мой напарник в вежливой форме объяснил ей, что мы не делаем ничего предосудительного", — рассказал артист.

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Позже Казанцев вместе с приятелем ушёл в магазин, а когда они вернулись, у дома их ждали муж и сын скандальной хозяйки. Мужчина также в грубой форме стал предъявлять претензии артисту, не выяснив, что произошло изначально. А сын хозяйки нанёс ему удар сзади.

Супруга Казанцева Юлия в момент конфликта спала в номере. Когда услышала шум, побежала вниз, увидела Руслана и вызвала скорую. Артиста всю ночь обследовали на предмет различных травм, а на следующий день к нему приехали из полиции.

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По данным Лайфа, по факту избиения артиста заведено уголовное дело и идёт расследование. Юрист Руслана пытается выяснить, установлены ли на соседних домах камеры для оценки ситуации, потому что хозяйка отеля Светлана заявила СМИ, что Руслан якобы упал сам, ударился головой о цветочные горшки и мебель.

А ранее в центре Москвы был жестоко избит участник известных российских групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский. Напавших нашли и арестовали.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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