Экс-солист группы "Лесоповал" рассказал детали конфликта в Сочи. Видео © LIFE

В Сочи в частном гостевом доме был избит экс-солист группы "Лесоповал" Руслан Казанцев. По словам артиста, конфликт затеяла хозяйка заведения, которая уличила его якобы в шумном отдыхе, который всем мешает.

"После концерта я вместе со своим напарником вернулся в номер обсудить предстоящие планы и рабочие моменты. Когда мы вышли на балкон, к нам пришла хозяйка гостиницы и в грубой форме стала предъявлять претензии. Мой напарник в вежливой форме объяснил ей, что мы не делаем ничего предосудительного", — рассказал артист.

Позже Казанцев вместе с приятелем ушёл в магазин, а когда они вернулись, у дома их ждали муж и сын скандальной хозяйки. Мужчина также в грубой форме стал предъявлять претензии артисту, не выяснив, что произошло изначально. А сын хозяйки нанёс ему удар сзади.

Супруга Казанцева Юлия в момент конфликта спала в номере. Когда услышала шум, побежала вниз, увидела Руслана и вызвала скорую. Артиста всю ночь обследовали на предмет различных травм, а на следующий день к нему приехали из полиции.