Экс-солисту группы "Лесоповал" сломали челюсть и разбили голову во время драки в Сочи
53-летний музыкант Руслан Казанцев приехал в Сочи, чтобы порадовать поклонников своим творчеством, но оказался в больнице и нуждается в операции.
Фото © mk.ru, VK / Руслан Казанцев
Экс-солист шансон-группы "Лесоповал" отправился на гастроли вместе со своей супругой и остановился в частном доме, где после отыгранного концерта и произошло нападение, пишет mk.ru. По словам артиста, хозяйка внезапно затеяла ссору.
Фото © mk.ru
Я был на гастролях. Мы отыграли концерт и пришли в комнату, которую снимали в частном доме. Уже сейчас, анализируя, могу сказать, как я вижу всё, что произошло. Рядом со мной были ребята, которые жили у хозяйки уже некоторое время по старой цене — 15 000, а сейчас начался курортный сезон и появилась возможность сдать комнату за 30 000. Скорее всего, поэтому она искала любой повод, чтобы их выселить, а я оказался крайним. Как говорят, попался под руку. С моей помощью она, видимо, решила устроить скандал
Музыкант рассказал, что они с приятелями расположились на балконе, где спокойно обсуждали рабочие вопросы, тихо пили спиртные напитки и курили, стряхивая пепел в пепельницу. "Вдруг откуда ни возьмись появляется хозяйка дома и начинает на повышенных тонах говорить, что мы громко разговариваем, что мы пьяницы и она нас выгонит", — продолжил исполнитель. Руслан успокоил женщину, но вскоре ситуация дважды повторилась. И тут музыкант не выдержал и нагрубил в ответ.
Хозяйка позвала мужа и сына, которые тоже начали грубить. "Ты щенок, ты оскорбляешь мою жену", — бросил мужчина. И вскоре певец получил сильный удар в спину. "Это был не кулак. Очевидно, в руке был тяжёлый груз или человек был очень хорошо подготовлен", — отметил бывший спортсмен Казанцев. А отец и сын стали над ним издеваться, называя "артистишкой погорелого театра". Вскоре на место прибыли врачи, и певца госпитализировали, диагностировав у него перелом челюстно-орбитального комплекса, сотрясение мозга и множественные гематомы.
Руслан Казанцев — певец родом из Санкт-Петербурга, который с 1994 года был солистом коллектива "Лесоповал" под руководством Михаила Танича. В 2000 году артист покинул группу из-за творческих разногласий с Таничем и начал сольную карьеру, которой занимается до сих пор.
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