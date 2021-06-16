Экс-солисту группы "Лесоповал" сломали челюсть и разбили голову во время драки в Сочи

Я был на гастролях. Мы отыграли концерт и пришли в комнату, которую снимали в частном доме. Уже сейчас, анализируя, могу сказать, как я вижу всё, что произошло. Рядом со мной были ребята, которые жили у хозяйки уже некоторое время по старой цене — 15 000, а сейчас начался курортный сезон и появилась возможность сдать комнату за 30 000. Скорее всего, поэтому она искала любой повод, чтобы их выселить, а я оказался крайним. Как говорят, попался под руку. С моей помощью она, видимо, решила устроить скандал

Руслан Казанцев