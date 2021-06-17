Видео © Facebook / "Сегодня"

Виктория и Александр из Харькова, которые в День святого Валентина сковали себя цепью ради проверки чувств, установили мировой рекорд. В таком положении они провели 123 дня и попали в Книгу рекордов Украины. Разрывание цепи транслировалось местными телеканалами.

Несмотря на рекорд, сохранить свои чувства им не удалось. Пара объявила о расставании сразу после снятия цепей под крики "Александр свободен". Бывшие влюблённые отметили, что будут счастливы, но уже раздельно.

Видео © Instagram / sashaplusvika

"Хотелось бы внести ясность: мы были счастливы и будем счастливы. Мы счастливы, что это было в нашей жизни. Но жизнь на этом не заканчивается, поэтому всё будет хорошо", — рассказал в совместном с Викторией аккаунте в "Инстаграме" Александр.