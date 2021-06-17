"Свободен": Скованные цепью влюблённые установили мировой рекорд и объявили о расставании
Оковы связывали пару из Харькова четыре месяца, но они не помогли им сохранить любовь.
Видео © Facebook / "Сегодня"
Виктория и Александр из Харькова, которые в День святого Валентина сковали себя цепью ради проверки чувств, установили мировой рекорд. В таком положении они провели 123 дня и попали в Книгу рекордов Украины. Разрывание цепи транслировалось местными телеканалами.
Несмотря на рекорд, сохранить свои чувства им не удалось. Пара объявила о расставании сразу после снятия цепей под крики "Александр свободен". Бывшие влюблённые отметили, что будут счастливы, но уже раздельно.
Видео © Instagram / sashaplusvika
"Хотелось бы внести ясность: мы были счастливы и будем счастливы. Мы счастливы, что это было в нашей жизни. Но жизнь на этом не заканчивается, поэтому всё будет хорошо", — рассказал в совместном с Викторией аккаунте в "Инстаграме" Александр.
Напомним, Александр и Вика решили сковать свои руки цепью в День святого Валентина, чтобы попасть в Книгу рекордов Украины, набрать подписчиков в соцсетях и заодно проверить любовь. Через два дня у них начали опухать руки.
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