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"Свободен": Скованные цепью влюблённые установили мировой рекорд и объявили о расставании

Оковы связывали пару из Харькова четыре месяца, но они не помогли им сохранить любовь.

17 июня, 16:38

Видео © Facebook / "Сегодня"

Виктория и Александр из Харькова, которые в День святого Валентина сковали себя цепью ради проверки чувств, установили мировой рекорд. В таком положении они провели 123 дня и попали в Книгу рекордов Украины. Разрывание цепи транслировалось местными телеканалами.

Несмотря на рекорд, сохранить свои чувства им не удалось. Пара объявила о расставании сразу после снятия цепей под крики "Александр свободен". Бывшие влюблённые отметили, что будут счастливы, но уже раздельно.

Видео © Instagram / sashaplusvika

"Хотелось бы внести ясность: мы были счастливы и будем счастливы. Мы счастливы, что это было в нашей жизни. Но жизнь на этом не заканчивается, поэтому всё будет хорошо", — рассказал в совместном с Викторией аккаунте в "Инстаграме" Александр.

Напомним, Александр и Вика решили сковать свои руки цепью в День святого Валентина, чтобы попасть в Книгу рекордов Украины, набрать подписчиков в соцсетях и заодно проверить любовь. Через два дня у них начали опухать руки.

"Это треш просто": скованные железной цепью влюблённые показали жуткие язвы на руках

"Это треш просто": скованные железной цепью влюблённые показали жуткие язвы на руках

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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