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Настоящий волшебник: Де Брёйне принёс сборной Бельгии победу над Данией и путёвку в плей-офф

После десяти минут игры матч был ненадолго приостановлен. Зрители, футболисты и судьи поаплодировали пережившему сердечный приступ полузащитнику, который выступает под десятым номером.

17 июня, 17:55
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу победила команду Дании со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

Датчане буквально смели соперника стартовым натиском. Уже на второй минуте Джейсон Денайер потерял мяч перед своей штрафной, а Пьер-Эмиль Хёйбьерг отдал передачу Юссуфу Поульсену, который точно пробил под левую от себя штангу.

К шестой минуте хозяева поля могли вести уже с крупным счётом. Вратарю сборной Бельгии Тибо Куртуа пришлось отражать опаснейшие удары Йоакима Мехле и Даниэля Васса с близкого расстояния.

После десяти минут игры матч был ненадолго остановлен. Пауза была сделана в честь лидера сборной Дании Кристиана Эриксена, который на встрече с Финляндией (0:1) пережил остановку сердца. Зрители, футболисты и судьи получили возможность поаплодировать выступающему под десятым номером футболисту.

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По ходу первого тайма бельгийцы подравняли игру, но на появлении у них опасных моментов это не отразилось. Вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю, по сути, и не приходилось демонстрировать своё мастерство.

После перерыва главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выпустил на поле свою главную звезду — Кевина Де Брёйне. Полузащитник "Манчестер Сити" получил перелом носа и орбитальной лицевой кости в финале Лиги чемпионов против "Челси" (0:1) в конце мая и пропустил стартовый матч Евро-2020 с Россией (3:0).

И этот шаг сразу же себя оправдал в полной мере. На 55-й минуте Ромелу Лукаку прорвался по правому флангу и скинул мяч Де Брёйне, который выдержал гроссмейстерскую паузу и вывел на пустой угол ворот Торгана Азара. Хавбеку дортмундской "Боруссии" не составило труда сравнять счёт.

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Тут же Мартинес бросил в бой ещё двух звёзд первой величины. Хавбек "Боруссии" Аксель Витсель в январе перенёс операцию в связи с разрывом ахиллова сухожилия и с тех пор на поле не выходил. Что касается Эдена Азара, то игрок "Реала" пропустил большую часть сезона из-за травм и болезни и пока не готов проводить на поле 90 минут.

Со всеми звёздами игра сборной Бельгии расцвела новыми красками. На 70-й минуте Эден Азар, получивший от Яна Вертонгена капитанскую повязку, вывел Де Брёйне на ударную позицию. Лидер "красных дьяволов" неотразимо пробил впритирку со штангой.

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В оставшееся время датчане приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения, но желаемого не добились. Особенно активен был выступающий за "Барселону" Мартин Брейтуэйт. Сначала его удар в шикарном прыжке парировал Куртуа, а затем форвард попал в перекладину.

Бельгийцы набрали шесть очков и закрепились на первом месте в таблице группы B, гарантировав себе место в 1/8 финала. По три балла у России и Финляндии. Команда Станислава Черчесова опережает соперника по результату личной встречи (1:0). У датчан пока нет набранных очков.

Футбол. Евро-2020

Группа B

Дания — Бельгия — 1:2

Голы: Поульсен 2' (1:0), Т. Азар 55' (1:1), Де Брёйне 70' (1:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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