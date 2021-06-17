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Цеха и котельная загорелись во Владимирской области на площади почти в один гектар

В МЧС происшествию присвоили повышенный номер вызова, информации о пострадавших на данный момент нет.

17 июня, 17:55
<p>Фото © <a href="https://33.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4490626#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Владимирской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Владимирской области

Цеха и котельная загорелись во Владимирской области на площади более девяти тысяч квадратов. Видео © VK / Александров Карабаново Струнино

Два цеха, котельная и продукция в производственном здании загорелись в Александровском районе города Струнино Владимирской области, сообщает региональный главк МЧС.

"По прибытии установлено, что происходит горение в двух цехах, котельной и готовой продукции на, предварительно, общей площади 9250 квадратных метров", — сказано в записи.

На место дополнительно следуют 15 единиц техники и 40 человек. Пожару присвоен повышенный номер вызова, группировка сил и средств продолжает наращиваться. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Ранее Лайф сообщал, что в Приморье завод по переработке древесины загорелся на площади 2100 квадратных метров. Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным расчётам понадобилось более полутора часов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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