Цеха и котельная загорелись во Владимирской области на площади почти в один гектар
В МЧС происшествию присвоили повышенный номер вызова, информации о пострадавших на данный момент нет.
Цеха и котельная загорелись во Владимирской области на площади более девяти тысяч квадратов. Видео © VK / Александров Карабаново Струнино
Два цеха, котельная и продукция в производственном здании загорелись в Александровском районе города Струнино Владимирской области, сообщает региональный главк МЧС.
"По прибытии установлено, что происходит горение в двух цехах, котельной и готовой продукции на, предварительно, общей площади 9250 квадратных метров", — сказано в записи.
На место дополнительно следуют 15 единиц техники и 40 человек. Пожару присвоен повышенный номер вызова, группировка сил и средств продолжает наращиваться. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье завод по переработке древесины загорелся на площади 2100 квадратных метров. Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным расчётам понадобилось более полутора часов.
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