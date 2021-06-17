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Лавров призвал Великобританию "разгрести завалы" в дипотношениях с Россией

Ответственность за неудовлетворительное состояние двусторонних контактов лежит на Лондоне, отметил глава МИД РФ.

17 июня, 18:30
<p>Фото © <a href="https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/4779515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Фото © МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Великобританию "разгрести завалы" в отношении работы посольств. К этому он призвал в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом, сообщили в МИД России.

"Заострена проблема неконструктивных действий Лондона, в результате которых серьёзно затруднена деятельность дипломатических учреждений России в Великобритании, что, разумеется, вызвало зеркальные меры Москвы. Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе", — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Лавров также указал на неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое лежит на Лондоне. При этом российская сторона подчеркнула важность отказа Соединённого Королевства от необоснованных обвинений в адрес Москвы и неприемлемый избирательный характер контактов Британии только по тем вопросам, что интересны ей.

Лавров призвал Лондон к ответственному сотрудничеству, которое строится на взаимном учёте интересов и конкретных действиях для формирования позитивной повестки.

Ранее о продолжении стремления к диалогу с Россией заявил секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Члены альянса сформируют и подтвердят общую позицию по отношению к Москве. Попытка наладить общение не является слабостью, подчеркнул генсек организации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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