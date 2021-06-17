Лавров призвал Великобританию "разгрести завалы" в дипотношениях с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Великобританию "разгрести завалы" в отношении работы посольств. К этому он призвал в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом, сообщили в МИД России.

"Заострена проблема неконструктивных действий Лондона, в результате которых серьёзно затруднена деятельность дипломатических учреждений России в Великобритании, что, разумеется, вызвало зеркальные меры Москвы. Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе", — сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также указал на неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое лежит на Лондоне. При этом российская сторона подчеркнула важность отказа Соединённого Королевства от необоснованных обвинений в адрес Москвы и неприемлемый избирательный характер контактов Британии только по тем вопросам, что интересны ей.

Лавров призвал Лондон к ответственному сотрудничеству, которое строится на взаимном учёте интересов и конкретных действиях для формирования позитивной повестки.