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Пропадает не в первый раз: Исчезнувшая в Нижнем Новгороде американка четыре года служила в США морпехом

Прошлым летом Кэтрин уезжала в Санкт-Петербург и не выходила на связь около пяти суток.

17 июня, 18:58
<p>Фото © LIFE SHOT</p>

Фото © LIFE SHOT

Полицейские вышли на связь с молодым человеком американки Кэтрин Сироу, которая бесследно исчезла в Нижнем Новгороде несколько дней назад. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, с бойфрендом они познакомилась полгода назад в "Тиндере".

Мужчина рассказал полицейским, что с Кэтрин у них были достаточно свободные отношения. А несколько месяцев назад у него пропал к ней интерес. Он старался писать ей гораздо реже, но контакт они всё же поддерживали.

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Оказалось также, что Кэтрин четыре года служила в США морпехом. Дверь в квартиру после её ухода была заперта. После осмотра полицейские сделали вывод, что ничего криминального там не происходило. При этом хозяйка, у которой американка снимала жильё, охарактеризовала её как положительную девушку: в гости никого не водила, в свободное время рисовала, вязала и давала онлайн-уроки английского.

Однако это уже не первый раз, когда американка исчезает. Прошлым летом Кэтрин уезжала в Санкт-Петербург и не выходила на связь около пяти суток.

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Напомним, американская студентка Сироу Кэтрин Илэйн пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. Её местоположение до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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