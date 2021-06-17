"Большой проигрыш": В МИД РФ объяснили отсутствие российских журналистов на пресс-конференции Байдена
Представитель министерства Мария Захарова отметила, что в США принято говорить о свободе и нецензурировании прессы, но на практике всё выглядит иначе.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента США Джо Байдена после саммита в Женеве, так как американская сторона боится неудобных вопросов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Плохо, что американцы не пустили российских журналистов на свою пресс-конференцию… У нас в первых рядах сидели как раз американские журналисты", — отметила Захарова в эфире телеканала RTVI.
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Представитель МИД отметила, что в США принято говорить о свободе и нецензурировании прессы, но на практике всё выглядит иначе. Захарова выразила мнение, что решение не пригласить российских журналистов оказалось "большим проигрышем" для американской стороны.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. Сегодня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".
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