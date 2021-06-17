Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента США Джо Байдена после саммита в Женеве, так как американская сторона боится неудобных вопросов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Плохо, что американцы не пустили российских журналистов на свою пресс-конференцию… У нас в первых рядах сидели как раз американские журналисты", — отметила Захарова в эфире телеканала RTVI.