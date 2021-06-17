Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября

Также в этот день пройдут выборы глав некоторых регионов и депутатов парламентов субъектов РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить выборы депутатов Государственной думы <…> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в тексте документа.