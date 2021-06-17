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Регион
Опубликовано 17 июня 2021, 22:35

Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября

Также в этот день пройдут выборы глав некоторых регионов и депутатов парламентов субъектов РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить выборы депутатов Государственной думы <…> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в тексте документа.

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Путин обсудил с Совбезом России предстоящие выборы в Госдуму

Решение о назначении выборов будет опубликовано в течение пяти ближайших дней. Вместе с выборами в нижнюю палату парламента 19 сентября будут избираться главы девяти субъектов России, глав ещё трёх регионов выберут депутаты заксобраний. Также пройдут выборы в 39 региональных парламентов.

Ранее в "Единой России" оценили итоги своей работы в Госдуме VII созыва.

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Никонов
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