Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября
Также в этот день пройдут выборы глав некоторых регионов и депутатов парламентов субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Назначить выборы депутатов Государственной думы <…> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в тексте документа.
Решение о назначении выборов будет опубликовано в течение пяти ближайших дней. Вместе с выборами в нижнюю палату парламента 19 сентября будут избираться главы девяти субъектов России, глав ещё трёх регионов выберут депутаты заксобраний. Также пройдут выборы в 39 региональных парламентов.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов