Британское издание сравнило "Зверя" Байдена и Aurus Путина

Британское издание Daily Mail сравнило автомобили Cadillac и Aurus, на которых президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин приехали на саммит, прошедший накануне в Женеве.

Так, глава Белого дома прибыл на виллу Ла-Гранж на бронированном Cadillac по кличке "Зверь" стоимостью примерно 1,5 миллиона долларов (108 миллионов рублей). Эта машина оснащена камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой бронёй из стали и керамики, которая может выдержать взрыв бомбы и пулевую стрельбу. Отмечается, двери автомобиля весят столько же, сколько двери самолёта Boeing 757. Cadillac Байдена выдерживает химическую и биологическую атаку, а колёса авто называют "неубиваемыми".

Кроме того, в распоряжении американского лидера есть встроенная система связи. Также Cadillac оснащён кислородной системой и запасом крови президента на случай чрезвычайной ситуации. При этом задняя часть авто, в которой лидер Штатов может находиться с компанией до четырёх пассажиров, отделена от водителя стеклянной перегородкой — её можно опустить щелчком переключателя. На задних сиденьях установлен спутниковый телефон для прямой связи Байдена с вице-президентом страны Камалой Харрис и Пентагоном. Топливный бак "Зверя" бронирован и заполнен пеной, предупреждающей взрыв даже при прямом попадании. Известно, что багажник машины оснащён системой пожаротушения.

"Российский президент тоже может похвастаться уникальным бронированным лимузином, где, как утверждается, пассажиры остаются в безопасности даже под водой", — отмечает газета.

Однако сведений об Aurus Senat, на котором передвигается российский лидер, у издания гораздо меньше, нежели о Cadillac. Сообщается, что автомобиль Путина имеет 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 лошадиных сил, гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Стоимость обычного Aurus достигает порядка 18 миллионов рублей, однако, по данным газеты, машина президента РФ оценивается в гораздо большую сумму.