В "Единой России" оценили итоги своей работы в Госдуме VII созыва

В партии отметили, что был заложен серьёзный фундамент для дальнейшего повышения качества жизни людей и конкурентоспособности страны.

"Единая Россия" выполнила предвыборную программу 2016 года в соответствии с задачами, которые поставил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, подводя итоги работы партии в ГД VII созыва.

"В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми — увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребёнка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране", — заявил он на брифинге.

Он также отметил систему социального контракта, которая получила развитие при поддержке "Единой России". Так как она не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации — из бедности в средний класс. Отмечено также, что с 2021 года в условиях пандемии "Единая Россия" совместно с правительством и под руководством президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса.

"С середины 2020 года число людей, работающих дистанционно, увеличилось с 60 тысяч до 6 млн человек. Было необходимо оперативно принять поправки в трудовое законодательство. Мы провели совещания, встречи, консультации с профсоюзами, работодателями, экспертами в области труда и приняли их", — сказал Исаев.

По его словам, в нынешнем созыве Госдумы был заложен серьёзный фундамент для дальнейшей работы. Партии удалось аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет решать ещё более амбициозные задачи по повышению качества жизни россиян и конкурентоспособности страны.