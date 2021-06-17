Силовики пришли с обысками к петербургскому депутату Резнику
Причина следственных действий не уточняется, однако, предположительно, это может быть связано с уголовным делом о наркотиках.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
У депутата петербургского заксобрания Максима Резника проходят обыски. Силовики нагрянули к нему домой, на дачу, а также в квартиру его мамы, сообщается в телеграм-канале парламентария.
Что именно стало поводом для следственных действий, пока не известно. Однако уточняется, что в документах, которые предъявили супруге депутата Ксении, упомянуто уголовное дело о наркотиках, которые весной этого года обнаружили в квартире дальнего родственника Резника. Сейчас депутат направляется на допрос.
Напомним, что петербургского депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он якобы пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, а также десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник. При этом депутат петербургского заксобрания опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда, заявив, что данная информация является чушью.
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