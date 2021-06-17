Силовики пришли с обысками к петербургскому депутату Резнику

У депутата петербургского заксобрания Максима Резника проходят обыски. Силовики нагрянули к нему домой, на дачу, а также в квартиру его мамы, сообщается в телеграм-канале парламентария.

Что именно стало поводом для следственных действий, пока не известно. Однако уточняется, что в документах, которые предъявили супруге депутата Ксении, упомянуто уголовное дело о наркотиках, которые весной этого года обнаружили в квартире дальнего родственника Резника. Сейчас депутат направляется на допрос.