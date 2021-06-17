НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Силовики пришли с обысками к петербургскому депутату Резнику

Причина следственных действий не уточняется, однако, предположительно, это может быть связано с уголовным делом о наркотиках.

17 июня, 09:14
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

У депутата петербургского заксобрания Максима Резника проходят обыски. Силовики нагрянули к нему домой, на дачу, а также в квартиру его мамы, сообщается в телеграм-канале парламентария.

Что именно стало поводом для следственных действий, пока не известно. Однако уточняется, что в документах, которые предъявили супруге депутата Ксении, упомянуто уголовное дело о наркотиках, которые весной этого года обнаружили в квартире дальнего родственника Резника. Сейчас депутат направляется на допрос.

В Петербурге депутата Резника допросили по делу о "квартире-нарколаборатории"

В Петербурге депутата Резника допросили по делу о "квартире-нарколаборатории"

Напомним, что петербургского депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он якобы пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, а также десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник. При этом депутат петербургского заксобрания опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда, заявив, что данная информация является чушью.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Санкт-Петербурге вступили в силу ограничения из-за всплеска новых случаев ковида

сегодня в 07:27

Дрессировщик Аскольд Запашный решил стать депутатом Госдумы, чтобы "навести порядок в стране"

вчера в 08:51

Мигранты в Подмосковье могут привиться от ковида при наличии ОМС и регистрации

сегодня в 09:46

Вратарь сборной Гаити забил кошмарный гол в свои ворота в отборочном матче ЧМ-2022

сегодня в 10:07

Госдума приняла закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

сегодня в 09:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1