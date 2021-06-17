Пассажир выкатившегося в Симферополе самолёта рассказал Лайфу о жёсткой посадке. Видео © LIFE

Пассажир рейса самолёта авиакомпании Pegas Fly ("Икар"), летевшего из Москвы и совершившего жёсткую посадку в аэропорту Симферополя, рассказал Лайфу, что приземление Boeing 767 было жёстким, после чего воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы.

"При посадке самолёт достаточно грубо сел на полосу, все зааплодировали, и, как только аплодисменты закончились, буквально прошло три секунды, началось резкое торможение", — сказал пассажир.

Он отметил, что когда все вышли, то увидели, что передняя часть самолёта сошла с полосы и находится на земле.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, взлётно-посадочная полоса находится в нормальном состоянии и пригодна для дальнейших взлётов и посадок, однако сейчас она заблокирована. Из-за случившегося задержано 11 рейсов, три из них уже отправили на запасной аэродром в Анапу.