НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт Pegas Fly с 284 пассажирами выкатился за полосу в Симферополе

Предположительно, причиной инцидента послужила непогода в аэропорту и слабое сцепление с ВПП.

17 июня, 08:50
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В аэропорту Симферополя пассажирский самолёт с 284 пассажирами выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly ("Икар") выполнял рейс по маршруту Москва — Симферополь. После посадки лайнер занесло вправо, в результате чего две стойки шасси выкатились за пределы полосы. Никто из пассажиров не пострадал. Предположительно, причиной инцидента послужила плохая погода, ливень и слабый коэффициент сцепления с ВПП.

Свернул не туда: опубликованы фото из Пулково, где Як-40 выкатился за полосу

Свернул не туда: опубликованы фото из Пулково, где Як-40 выкатился за полосу

Ранее Лайф сообщал, что на севере Франции два человека погибли при крушении легкомоторного туристического самолёта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Аплодисменты и резкое торможение": Пассажир выкатившегося в Симферополе самолёта рассказал Лайфу о жёсткой посадке

сегодня в 09:17

Украинские диспетчеры заявили об отсутствии запроса на посадку от самолёта с Протасевичем

14 июня, 09:54

Сеть в замешательстве из-за людей, вплавь догоняющих лодку Аксёнова в затопленной Керчи

сегодня в 08:34

Мигранты в Подмосковье могут привиться от ковида при наличии ОМС и регистрации

сегодня в 09:46

Госдума приняла закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в России

сегодня в 09:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1