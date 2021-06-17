Самолёт Pegas Fly с 284 пассажирами выкатился за полосу в Симферополе

В аэропорту Симферополя пассажирский самолёт с 284 пассажирами выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly ("Икар") выполнял рейс по маршруту Москва — Симферополь. После посадки лайнер занесло вправо, в результате чего две стойки шасси выкатились за пределы полосы. Никто из пассажиров не пострадал. Предположительно, причиной инцидента послужила плохая погода, ливень и слабый коэффициент сцепления с ВПП.