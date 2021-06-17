НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вслед за Италией и Бельгией: Нидерланды гарантировали себе место в 1/8 финала Евро-2020

Голландцы забили по голу в каждом из таймов. Отличились Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.

17 июня, 20:52
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Нидерландов в матче второго в группе С чемпионата Европы по футболу победила австрийскую команду со счётом 2:0. Встреча прошла на "Йохан Кройф – арене" в Амстердаме.

"Оранжевые" вышли вперёд уже на 11-й минуте. Давид Алаба в своей штрафной наступил на ногу Дензелу Дюмфрису, и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мемфис Депай.

Настоящий волшебник: Де Брёйне принёс сборной Бельгии победу над Данией и путёвку в плей-офф

Настоящий волшебник: Де Брёйне принёс сборной Бельгии победу над Данией и путёвку в плей-офф

В середине второго тайма голландцы удвоили своё преимущество. Вышедший на замену Дониэлл Мален получил передачу на грани офсайда, ворвался в штрафную и выкатил мяч на пустые ворота Дюмфрису.

В матче не смог принять участия нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, дисквалифицированный на одну игру. УЕФА наказал футболиста за оскорбительные выкрики во встрече предыдущего тура. После гола в ворота Северной Македонии (3:1) он позволил себе несколько нелицеприятных фраз в адрес этнических албанцев, игравших за команду соперников.

Сборная Украины прервала антирекордную серию, победив Северную Македонию на Евро-2020

Сборная Украины прервала антирекордную серию, победив Северную Македонию на Евро-2020

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и стала третьим участником плей-офф (вслед за Италией и Бельгией). По три балла в группе C — у Украины и Австрии. По дополнительным показателям преимущество имеет команда Андрея Шевченко. Северная Македония пока набранных очков не имеет.

Футбол. Евро-2020

Группа С

Нидерланды – Австрия — 2:0

Голы: Депай 11', с пенальти (1:0), Дюмфрис 67' (2:0),

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Настоящий волшебник: Де Брёйне принёс сборной Бельгии победу над Данией и путёвку в плей-офф

сегодня в 17:55

Сборная Украины прервала антирекордную серию, победив Северную Македонию на Евро-2020

сегодня в 14:51

"Потолок России — выход из группы": Нурмагомедов оценил выступление сборной на Евро-2020

сегодня в 14:50

Легендарный Грушинский фестиваль отменили из-за коронавируса

сегодня в 21:57

Власти Украины заявили о невозможности выполнения Минских соглашений в нынешнем виде

сегодня в 21:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1