Вслед за Италией и Бельгией: Нидерланды гарантировали себе место в 1/8 финала Евро-2020
Голландцы забили по голу в каждом из таймов. Отличились Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Нидерландов в матче второго в группе С чемпионата Европы по футболу победила австрийскую команду со счётом 2:0. Встреча прошла на "Йохан Кройф – арене" в Амстердаме.
"Оранжевые" вышли вперёд уже на 11-й минуте. Давид Алаба в своей штрафной наступил на ногу Дензелу Дюмфрису, и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мемфис Депай.
В середине второго тайма голландцы удвоили своё преимущество. Вышедший на замену Дониэлл Мален получил передачу на грани офсайда, ворвался в штрафную и выкатил мяч на пустые ворота Дюмфрису.
В матче не смог принять участия нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, дисквалифицированный на одну игру. УЕФА наказал футболиста за оскорбительные выкрики во встрече предыдущего тура. После гола в ворота Северной Македонии (3:1) он позволил себе несколько нелицеприятных фраз в адрес этнических албанцев, игравших за команду соперников.
Сборная Нидерландов набрала шесть очков и стала третьим участником плей-офф (вслед за Италией и Бельгией). По три балла в группе C — у Украины и Австрии. По дополнительным показателям преимущество имеет команда Андрея Шевченко. Северная Македония пока набранных очков не имеет.
Футбол. Евро-2020
Группа С
Нидерланды – Австрия — 2:0
Голы: Депай 11', с пенальти (1:0), Дюмфрис 67' (2:0),
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