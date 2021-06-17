Сборная Нидерландов в матче второго в группе С чемпионата Европы по футболу победила австрийскую команду со счётом 2:0. Встреча прошла на "Йохан Кройф – арене" в Амстердаме.

"Оранжевые" вышли вперёд уже на 11-й минуте. Давид Алаба в своей штрафной наступил на ногу Дензелу Дюмфрису, и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мемфис Депай.

В середине второго тайма голландцы удвоили своё преимущество. Вышедший на замену Дониэлл Мален получил передачу на грани офсайда, ворвался в штрафную и выкатил мяч на пустые ворота Дюмфрису.

В матче не смог принять участия нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, дисквалифицированный на одну игру. УЕФА наказал футболиста за оскорбительные выкрики во встрече предыдущего тура. После гола в ворота Северной Македонии (3:1) он позволил себе несколько нелицеприятных фраз в адрес этнических албанцев, игравших за команду соперников.

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и стала третьим участником плей-офф (вслед за Италией и Бельгией). По три балла в группе C — у Украины и Австрии. По дополнительным показателям преимущество имеет команда Андрея Шевченко. Северная Македония пока набранных очков не имеет.