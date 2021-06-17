Мощный пожар охватил металлобазу в московской Некрасовке. Видео © LIFE, Соцсети

В московском районе Некрасовка вечером 17 июня произошёл серьёзный пожар на территории здания, расположенного по адресу: 2-я Вольская ул., д. 34. По данным Лайфа, там находится склад со вторчерметом.

В распоряжении Лайфа, а также в соцсетях появились кадры с места происшествия. На них видно яркий огонь и клубы чёрного дыма, поднимающиеся в небо. На месте ЧП работают пожарные.