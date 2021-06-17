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В небе клубы чёрного дыма: Мощный пожар охватил металлобазу в московской Некрасовке

Информация о пострадавших не поступала, на месте работают экстренные службы.

17 июня, 20:35

Кадр видео © Соцсети

Мощный пожар охватил металлобазу в московской Некрасовке. Видео © LIFE, Соцсети

В московском районе Некрасовка вечером 17 июня произошёл серьёзный пожар на территории здания, расположенного по адресу: 2-я Вольская ул., д. 34. По данным Лайфа, там находится склад со вторчерметом.

В распоряжении Лайфа, а также в соцсетях появились кадры с места происшествия. На них видно яркий огонь и клубы чёрного дыма, поднимающиеся в небо. На месте ЧП работают пожарные.

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Добавим, что предварительная площадь пожара составляет примерно 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах возгорания на данный момент не поступало.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре на фабрике пиломатериалов в городе Струнине Владимирской области. В результате инцидента пострадало два человека.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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