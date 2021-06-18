"Лента" сообщила о покупке второй розничной сети за месяц
Сумма сделки оценивается в 2,35 миллиарда рублей. Компании перейдёт 75 магазинов.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Ретейлер "Лента" объявил о покупке пермской розничной сети магазинов "Семья". Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что гипермаркеты "Семьи" будут работать под вывеской "Ленты", супермаркеты переименуют в "Суперленту", а магазины у дома — в "Мини-ленту". При этом персонал останется прежний. Сумма сделки оценивается в 2,35 миллиарда рублей.
В Перми и Пермском крае "Семья" управляет 75 магазинами (44 у дома, 27 супермаркетов и четыре гипермаркета) общей площадью 46,6 тысячи квадратных метров.
По закону сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. "Лента" прогнозирует, что это случится летом.
Напомним, ранее "Лента" объявила о покупке торговой сети Billa. Всего компании перейдёт 161 магазин по всей России, логистическая инфраструктура и весь штат сотрудников.
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