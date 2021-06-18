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"Лента" сообщила о покупке второй розничной сети за месяц

Сумма сделки оценивается в 2,35 миллиарда рублей. Компании перейдёт 75 магазинов.

17 июня, 21:04
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Ретейлер "Лента" объявил о покупке пермской розничной сети магазинов "Семья". Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что гипермаркеты "Семьи" будут работать под вывеской "Ленты", супермаркеты переименуют в "Суперленту", а магазины у дома — в "Мини-ленту". При этом персонал останется прежний. Сумма сделки оценивается в 2,35 миллиарда рублей.

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В Перми и Пермском крае "Семья" управляет 75 магазинами (44 у дома, 27 супермаркетов и четыре гипермаркета) общей площадью 46,6 тысячи квадратных метров.

По закону сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. "Лента" прогнозирует, что это случится летом.

Напомним, ранее "Лента" объявила о покупке торговой сети Billa. Всего компании перейдёт 161 магазин по всей России, логистическая инфраструктура и весь штат сотрудников.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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