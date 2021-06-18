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ВВС Израиля атаковали позиции группировок в секторе Газа

Ударам подверглись так называемые фракции сопротивления в городе Бейт-Лахии на севере территории.

17 июня, 21:28

Кадр видео © Соцсети

ВВС Израиля атаковали объекты группировок в секторе Газа. Видео © Соцсети

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям группировок в секторе Газа. Как сообщает радио Dunya Al Watan, атакам подверглись так называемые фракции сопротивления в городе Бейт-Лахии на севере территории.

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"В ответ на запущенные из [сектора] Газа в Израиль воздушные шары с взрывчаткой мы нанесли удары по военным объектам и установкам для запуска ракет ХАМАС в [секторе] Газа", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в "Твиттере".

Напомним, в ночь на среду Израиль нанёс ряд ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Это также стало ответом на запуск воздушных шаров с прикреплёнными горючими веществами и взрывчаткой, сообщили в пресс-службе армии.

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Как сообщал Лайф, перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в ночь на 21 мая. До этого обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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