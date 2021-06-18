Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства.

Его просьба заключается в том, чтобы между ними как можно скорее состоялась встреча.

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— У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали, — заявил Зеленский.

Он напомнил, что у России и Украины общая история, что русские люди не хотят войны, а также обвинил Путина в "оттягивании" переговоров и заявил, что обсуждать они будут только конфликт в Донбассе.

Комментируя это заявление, политолог Марат Баширов отметил, что Владимир Зеленский является марионеточным президентом с большим лицедейским прошлым, которому несложно изобразить любую эмоцию. При этом инструкции он получает от посла США, и они, очевидно, изменились после встречи Путина и Байдена в Женеве.

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— Мы, конечно, не знаем, что там осталось за кадром, всё-таки они (Путин и Байден. — Прим. Лайфа) достаточно много говорили, но мы знаем, что создана некая рабочая группа, которую со стороны России будет представлять Дмитрий Козак, а со стороны США — Виктория Нуланд, куратор Майдана 2014 года. Задача группы — в течение полугода найти решение сложившейся ситуации, а в течение пары лет его реализовать. При этом подчёркнуто, что альтернативы Минским договорённостям нет. Поэтому, скорее всего, и имеется в виду, что встреча Путина и Зеленского должна состояться, но вряд ли наш президент отступит от сказанного им ранее, — отметил эксперт.

При этом Киев наверняка обеспокоен тем, что украинский вопрос почти не присутствовал в повестке российско-американских переговоров, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Киев может лишиться многих видов поддержки со стороны США, в том числе военной и экономической, это вызовет серьёзный кризис внутри Украины и вполне может привести к распаду политической системы. Зеленский в связи с этим пытается добиться видимости диалога с Россией, чтобы, с одной стороны, набрать себе политические очки, а с другой — продолжать эксплуатировать тему так называемой войны с Россией. Всё это создаёт видимость международного авторитета, наличие контакта, но реально такой подход не способствует мирному урегулированию. Если президенту Украины действительно нужно закончить боевые действия в Донбассе, то он должен признать, что на Украине не война со "страной-агрессором", а обычная гражданская война, которая тянется с 2014 года, и переговоры нужно вести не с Путиным, а с народными республиками. Без этого никто в его мирные инициативы не поверит, — подчеркнул Мендкович.

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Чтобы диалог между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся, последнему необходимо решить прежде всего внутренние вопросы, которые и являются блокирующими в отношениях России и Украины, полагает политолог Александр Роджерс.

— О чём можно говорить с Зеленским, если достигнутые пару лет назад договорённости им так и не выполнены? Это свидетельствует только о том, что он недоговороспособный. При этом ему важно общаться хоть с кем-то, так как у него сильно падает рейтинг, и международное игнорирование процесс только усугубляет. Команда у него состоит из людей, у которых проблемы с интеллектом, она тоже помочь не может. Если ему нужно начать о чём-то договариваться с Россией, то говорить стоит о формате денацификации Украины, об уничтожении нацистских группировок, которые сейчас заполонили страну, о привлечении к суду убийц одесситов, Олеся Бузины, Максима Калашникова и прочих. Сейчас он этого сделать не может, все его инициативы блокируются Аваковым и прочими Белецкими. Но, чтобы говорить о чём-то с Путиным, ему нужно показать, что он нормальный человек, а не лидер кровожадных людоедов, — сказал Александр Роджерс.