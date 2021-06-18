Захарова рассказала, сколько американцев находится в российских тюрьмах
При этом в местах лишения свободы в США находится порядка 100 граждан РФ.
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В российских тюрьмах в настоящее время находится 17 граждан Соединённых Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас американцев, могу точно [сказать], 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, — у них есть ещё и российское гражданство, тоже важный момент", — отметила дипломат в эфире телеканала RTVI.
При этом, как уточнила Захарова, в американских СМИ в основном говорят только про гражданина Штатов Пола Уилана.
"Тут тоже корректировка, потому что американская пресса говорит про Уилана, ещё, может, два человека, но в основном Уилан. Остальные как, их не интересуют?" — задалась вопросом официальный представитель МИД России.
Дипломат добавила, что в американских тюрьмах в данный момент находится около 100 граждан РФ.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом допустил, что Москва и Вашингтон могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами.
Как сообщал Лайф, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие гостайну. Американец отрицал свою причастность к шпионажу и утверждал, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах". Прошлым летом Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
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