Захарова рассказала, сколько американцев находится в российских тюрьмах

В российских тюрьмах в настоящее время находится 17 граждан Соединённых Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас американцев, могу точно [сказать], 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, — у них есть ещё и российское гражданство, тоже важный момент", — отметила дипломат в эфире телеканала RTVI.

При этом, как уточнила Захарова, в американских СМИ в основном говорят только про гражданина Штатов Пола Уилана.

"Тут тоже корректировка, потому что американская пресса говорит про Уилана, ещё, может, два человека, но в основном Уилан. Остальные как, их не интересуют?" — задалась вопросом официальный представитель МИД России.

Дипломат добавила, что в американских тюрьмах в данный момент находится около 100 граждан РФ.