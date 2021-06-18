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Легендарный Грушинский фестиваль отменили из-за коронавируса

Мероприятие должно было пройти с 1 по 4 июля в Самарской области на Мастрюковских озёрах.

17 июня, 21:57
<p>Фото © <a href="https://grushinka.ru/2018/08/grushinskij-v-fotografijah-olega-karpova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">grushinka.ru</a></p>

Фото © grushinka.ru

Организаторы знаменитого Фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина заявили об отмене мероприятия из-за коронавирусных ограничений. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия.

"В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией Правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году", — говорится в сообщении.

Фестиваль должен был пройти с 1 по 4 июля в Самарской области на Мастрюковских озёрах. В мероприятии могли принимать участие все желающие. В 2020 году фестиваль прошёл в онлайн-формате.

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Напомним, Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина проводится с 1968 года. Он назван в честь студента Куйбышевского авиационного института, который утонул, спасая детей. Первые мероприятия собирали в основном туристов и любителей бардовской песни, однако впоследствии на них стали приезжать десятки тысяч людей со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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