Легендарный Грушинский фестиваль отменили из-за коронавируса

Организаторы знаменитого Фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина заявили об отмене мероприятия из-за коронавирусных ограничений. Информация об этом опубликована на сайте мероприятия.

"В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией Правительство Самарской области приняло решение не проводить Грушинский фестиваль в 2021 году", — говорится в сообщении.

Фестиваль должен был пройти с 1 по 4 июля в Самарской области на Мастрюковских озёрах. В мероприятии могли принимать участие все желающие. В 2020 году фестиваль прошёл в онлайн-формате.

Напомним, Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина проводится с 1968 года. Он назван в честь студента Куйбышевского авиационного института, который утонул, спасая детей. Первые мероприятия собирали в основном туристов и любителей бардовской песни, однако впоследствии на них стали приезжать десятки тысяч людей со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.