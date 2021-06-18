Лежит на земле и не может встать: Лайф публикует видео после инцидента с экс-солистом группы "Лесоповал"

Запутанная история случилась в гостевом доме в Сочи. Музыкант уверяет, что получил серьёзные травмы во время драки с хозяевами отеля, а те свою вину отрицают, заявляя, что тот сам упал и ударился.