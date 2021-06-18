Лежит на земле и не может встать: Лайф публикует видео после инцидента с экс-солистом группы "Лесоповал"
Запутанная история случилась в гостевом доме в Сочи. Музыкант уверяет, что получил серьёзные травмы во время драки с хозяевами отеля, а те свою вину отрицают, заявляя, что тот сам упал и ударился.
Фото © LIFE
Лайф публикует видео после инцидента с экс-солистом группы "Лесоповал". Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое на месте инцидента с экс-солистом группы "Лесоповал" Русланом Казанцевым. Действия развернулись в частном гостевом доме в Сочи, где музыкант остановился с супругой во время гастролей.
На кадрах видно лежащего на земле артиста. Судя по записи, мужчина не мог самостоятельно подняться. Рядом с ним находятся другие люди, вероятно, проживающие в этом гостевом доме. Лёжа на земле, Казанцев заявляет собравшимся, что будет писать заявление. На место прибыли также врачи скорой помощи, которые осмотрели музыканта, после чего забрали его в больницу.
При этом хозяйка гостевого дома рассказала Лайфу, что мужчину никто не бил, а травмы он получил после того, как упал на улице.
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"Он по дорожке не пошёл, пришёл к машине, разворот был, он вот сюда упал, его никто не трогал. Здесь всё было перевернуто, цветы поломаны", — отметила женщина.
По её словам, музыкант в ту ночь был пьяным и вёл себя грубо, выражаясь нецензурной лексикой. Ему лишь сделали замечание, поскольку Казанцев и его товарищ выпивали и слишком сильно шумели. Родственники хозяйки подтвердили эту информацию, добавив, что исполнитель им угрожал.
При этом сам Казанцев уверяет, что травмы он получил во время драки. Отмечается, что у артиста сломана челюсть и разбита голова. Музыкант говорит, что конфликт затеяла именно хозяйка, якобы уличившая его в шумном отдыхе, который всем мешает. При этом бывший солист "Лесоповала" утверждает, что они старались вести себя вежливо, однако владелице отеля в какой-то момент не понравилось их общение и она позвала мужа и сына. По словам певца, в ходе словесного конфликта один из мужчин ударил его сзади. В данный момент в этом запутанном деле разбирается полиция.
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