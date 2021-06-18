Фестиваль "Дикая мята" отменили в ночь перед открытием из-за ковида

Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменён из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Также отменены и другие мероприятия. Указ об этом опубликован на сайте правительства региона.

Отмечается, что главный санитарный врач направил руководителю Тульской области рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий.

"В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства региона.

В Тульской области ограничивается и время работы предприятий общепита — с 07:00 до 00:00, кроме дистанционной торговли и самовывоза.