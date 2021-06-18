В Костроме наградили местных жителей, вытащивших троих детей из огненного пекла

В Костроме наградили местных жителей, которые спасли троих детей из горящей квартиры. Видео © LIFE

В Костроме наградили жителей, которые спасли троих детей из горящей квартиры, забравшись по водосточной трубе. Несколько мужчин по цепочке вытащили ребят из охваченного пламенем жилья на третьем этаже. Губернатор региона Сергей Ситников вручил героям благодарственные письма и памятные подарки. Также в ближайшее время смельчаков собираются представить к ведомственным наградам МЧС РФ.

Награды получили Станислав Смирнов, Джамал Гассоян, Иван Потёмин и Кирилл Никитин. Первые двое взобрались по трубе на высоту третьего этажа и по цепочке спустили двоих малышей двух и трёх лет, а также 10-летнего ребёнка, внизу их принимал Потёмин. Никитин в это время пытался помочь, взламывая дверь полыхающей квартиры. Герои рассказали Лайфу о том, как всё произошло и как вели себя родители спасённых детей.

"Жена послала за хлебом в магазин, возвращался домой уже, поворачивая к дому, услышал, что кричат там, женщина кричала, там дети, пожар. Я голову поднимаю, смотрю — в окнах детки, три ребёнка, я сразу побежал туда. За мной потом Джамал следом, на трубу стал забираться... До третьего этажа поднимаюсь, старшему ребёнку я сказал: "Давай детишек пододвигай ко мне ближе", — и через окошко схватил рукой сначала первого ребёнка, передал Джамалу, тут же второго. После в итоге третьего ребёнка так же спустили", — пояснил Станислав Смирнов.

По словам мужчин, родители пришли через 20 минут, в момент пожара они находились на рыбалке. Потёмин отметил, что взрослые — любители выпить, узнав о случившемся, они не особо торопились домой. Также утверждается, что родители закрыли детей на замок, когда уходили, поэтому выбраться из квартиры ребята не могли. Органы опеки поставили семью на особый контроль и провели с родителями профилактические беседы. Сейчас они вместе с детьми живут у родственников.