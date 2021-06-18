Роспотребнадзор создал единую базу данных о мутациях коронавируса
Там отметили, что это является важным шагом в борьбе с пандемией и огромным подспорьем для решения задач в практическом здравоохранении, ведь чем большим объёмом информации владеют специалисты, тем более точные выводы они могут сделать.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал единую базу данных о мутациях коронавируса. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
"До сих пор информация о мутациях (геномных последовательностях) вируса SARS-CoV-2 из России была разрозненной, что в условиях продолжающейся пандемии, безусловно, является тормозящим фактором в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", — отметили в Роспотребнадзоре.
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Там добавили, что платформа VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia) включает в себя базу данных и программное обеспечение, которое позволит сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные о геномах вирусов. База содержит сведения о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространённых в регионах России, а благодаря ПО специалисты смогут "определять вероятный штамм вируса, формировать стандартизированные отчёты и загружать образцы, предназначенные для дальнейшего секвенирования".
В Роспотребнадзоре отметили, что создание базы является важным шагом в борьбе с пандемией и огромным подспорьем для решения задач в практическом здравоохранении, ведь чем большим объёмом информации владеют специалисты, тем более точные выводы они могут сделать.
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"Увеличение объёма информации в базе данных позволит эффективно оценивать происходящие процессы, наблюдать за изменениями вируса, своевременно реагировать на них, делать объективные прогнозы развития эпидпроцесса", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых индийским штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется последние две недели.
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