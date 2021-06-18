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Инфекционист объяснил россиянам, почему можно заразиться коронавирусом после вакцинации

Врач также отметил, что даже привитым гражданам следует использовать меры профилактики от ковида.

18 июня, 00:52

Фото © Pixabay

Некоторые граждане в связи с особенностями своей иммунной системы после прививания от коронавируса могут заразиться, но при этом благодаря вакцине они перенесут инфекцию в лёгкой форме. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, причин заболевания ковидом после вакцинации может быть несколько.

"Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы. И существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной", — приводит слова специалиста РИА "Новости".

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Кроме того, вакцина является сложным иммуномодулирующим препаратом, поэтому, как утверждает Поздняков, реакция человеческого организма может отличаться, производители открыто говорят о том, что ни один препарат от ковида не даёт стопроцентной защиты.

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"Большая инфицирующая доза способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться — по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей", — подчеркнул медик.

При этом, по мнению Позднякова, даже при большой вирусной нагрузке иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G — и заболевание будет лёгким, даже если разовьётся.

"По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче — без поражения лёгких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них всё это проходит максимально приближено к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс", — резюмировал инфекционист.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что задача каждого россиянина сейчас — прийти и сделать прививку от коронавируса и тем самым сохранить жизнь себе и близким.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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