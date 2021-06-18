Для российских военных разработают отечественные смартфоны

Минобороны России на базе военного технополиса "Эра" разрабатывает для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей. Об этом сообщил замруководителя департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук, пишет ТАСС.

"Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищённого телефона, смартфона, я подчёркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе позволит обеспечить безопасную связь", — сказал генерал-майор на полях международной выставки "Связь-2021".

Осадчук отметил, что в технополисе уже идут испытания в рамках проекта "Кварц" по созданию цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных. Кроме того, разворачивается система "Паспорт", дающая военнослужащим доступ к необходимым в повседневной жизни данным.

А вот зарубежные смартфоны в воинских частях использовать не разрешат, добавил генерал-майор. Он отметил, что это источник утечек, который представляет "серьёзнейшую опасность и угрозу".