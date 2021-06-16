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На двух девочек из Приморья завели уголовное дело за осквернение памятника лётчику Пешкову

По данным следствия, во время тех событий нарушительницы были пьяны.

16 июня, 07:24
<p>Фото © lookmytrips</p>

Фото © lookmytrips

Две школьницы стали фигурантками уголовного дела из-за осквернения памятника лётчику Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края. Подросткам 14 и 15 лет вменяется статья "Вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершённый группой лиц".

"В ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые, употребив спиртные напитки, пошли гулять по городу Арсеньеву. На улице Калининской в сквере Героя России Олега Пешкова девушки, зайдя за памятник герою, осквернили его", — сообщили в региональном СУ СКР версию следствия.

В Приморье решили, кого накажут за осквернение мемориала школьницами

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Правоохранители уже установили торговую точку, где несовершеннолетние приобрели спиртные напитки в ночное время. Инициирован вопрос о привлечении продавцов к административной ответственности. Оказалось также, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу и уголовное дело в отношении неё рассматривается в суде.

А в конце мая в Новороссийске пьяный мужчина бил стеклянные бутылки о памятник героям Великой Отечественной войны, после чего снял штаны и сел на него голым телом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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