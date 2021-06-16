Промышленный альпинист сорвался с бизнес-центра в Новосибирске во время мытья окон и погиб

В Железнодорожном районе Новосибирска с бизнес-центра "Лига-Капитал" сорвался промышленный альпинист, который занимался мытьём окон. В связи с инцидентом СУ СК РФ по Новосибирской области начало проверку.

"16 июня после 10 часов двое мужчин находились на крыше здания с целью производства работ по очистке его фасада. 36-летний потерпевший в ходе спуска по страховочному тросу с крыши 11-этажного здания сорвался вниз и получил травмы, не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении следствия.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что предварительной причиной трагедии стало незакрепление потерпевшим страховочного троса карабином.