Промышленный альпинист сорвался с бизнес-центра в Новосибирске во время мытья окон и погиб
Следователи предполагают, что мужчина не закрепил карабином страховочный трос.
Фото © Pixabay
В Железнодорожном районе Новосибирска с бизнес-центра "Лига-Капитал" сорвался промышленный альпинист, который занимался мытьём окон. В связи с инцидентом СУ СК РФ по Новосибирской области начало проверку.
"16 июня после 10 часов двое мужчин находились на крыше здания с целью производства работ по очистке его фасада. 36-летний потерпевший в ходе спуска по страховочному тросу с крыши 11-этажного здания сорвался вниз и получил травмы, не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении следствия.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что предварительной причиной трагедии стало незакрепление потерпевшим страховочного троса карабином.
Ранее Лайф рассказывал, как на Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога. Спасатели искали его на высоте 3500 метров. Спустя сутки тело альпиниста нашли в расщелине на глубине около 20 метров у водопада Азау.
Комментариев: 0