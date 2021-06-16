В Химках автобус насмерть задавил пятиклассницу на самокате
Следователи возбудили уголовное дело, 46-летний водитель автобуса задержан.
В Химках автобус насмерть задавил пятиклассницу на самокате. Видео © Соцсети
В Химках автобус сбил пятиклассницу на самокате, 10-летняя школьница погибла на месте. Трагедия произошла на улице 9 Мая на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Лайфу источник.
По данным нашего собеседника, девочка гуляла с подругой у школы, а затем на самокате поехала домой. Когда она проезжала по зебре, её сбил автобус. Вызванные на место ДТП врачи ничего сделать уже не смогли — девочка погибла. Родители школьницы в это время были на работе.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека, 46-летний водитель автобуса задержан.
А в Уфе 84-летний дедушка пострадал из-за самоката — вечером 12 июня пенсионера сбили неизвестные, молодые люди подняли его, усадили на ближайшую скамейку и сбежали. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего сложную травму бедра. Теперь дедушка будет прикован к кровати минимум три месяца. Полицейские уже установили личности электросамокатчиков.
Комментариев: 0