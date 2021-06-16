В Химках автобус насмерть задавил пятиклассницу на самокате

По данным нашего собеседника, девочка гуляла с подругой у школы, а затем на самокате поехала домой. Когда она проезжала по зебре, её сбил автобус. Вызванные на место ДТП врачи ничего сделать уже не смогли — девочка погибла. Родители школьницы в это время были на работе.