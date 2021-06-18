Стали известны самые популярные у россиян направления внутреннего туризма

Аналитики сервисов экосистемы Сбера — ЮKassa и 2ГИС — по итогам проведённого исследования раскрыли самые популярные у россиян направления внутреннего туризма. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что специалисты проанализировали данные ЮKassa об онлайн-платежах за период с 1 января по 31 мая 2021 и 2019 годов, а также обезличенные данные о поисковых запросах пользователей 2ГИС за 2019–2021 годы. В результате они составили топ регионов по доле гостей за май 2021 года. Тройку самых популярных субъектов страны возглавили Республика Алтай (70 процентов), Ставропольский край (61 процент) и Краснодарский (54 процента).

Стоит добавить, что в отдельных городах, расположенных на Черноморском побережье, доля гостей превысила средний показатель по Краснодарскому краю. Например, в Сочи и Новороссийске она составила 67 и 69 процентов соответственно.

Кроме того, эксперты рассказали об увеличении за прошедшие пять месяцев нынешнего года спроса на авиа- и железнодорожные билеты. По сравнению с 2019 годом оборот онлайн-платежей вырос в 14 раз, а число покупок — в семь раз. При этом вдвое увеличился средний чек — до 10 917 рублей, самый высокий его рост зафиксирован в Еврейской автономной области — 15 781 рубль. Также почти в два раза возросли траты россиян на аренду автомобилей в онлайн-сервисах, однако число заказов уменьшилось примерно на 15 процентов. Средний чек вырос вдвое и составил 1875 рублей.