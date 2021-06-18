Медведь напал на четырёх человек и проник на военную авиабазу в Японии. Видео © Twitter / NHK

Четыре человека пострадали в результате нападения медведя на севере Японии. Об этом сообщает телеканал NHK. Первыми получили травмы трое жителей столицы префектуры Хоккайдо Саппоро. Хищник напал на пожилую пару, а также на 40-летнего мужчину. Их доставили в больницу, подробности о состоянии здоровья потерпевших не приводятся.

После этого зверь проник на территорию авиабазы Окадама Воздушных сил самообороны Японии, где атаковал одного из военнослужащих. Затем медведь пробрался на территорию аэропорта Окадама, который граничит с одноимённой авиабазой. Косолапый погулял рядом со взлётно-посадочной полосой, после чего перелез через ограду и покинул территорию. Для проверки возможного ущерба от произошедшего администрация временно приостановила все вылеты.

В настоящий момент сотрудники полиции и спасательной службы пытаются поймать агрессивного медведя. Добавим, что власти Японии за период с начала апреля 2020 года по конец марта 2021 года зафиксировали 158 случаев нападения медведей на жителей страны, что стало рекордом. По мнению экспертов, звери стали выходить к людям из-за неурожая желудей и диких каштанов — естественного рациона этих животных в Японии.