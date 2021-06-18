Ещё одна категория россиян оказалась под прицелом мошенников

Мошенники начали наживаться на новой категории россиян. На сей раз злоумышленники обратили внимание на любителей аренды электросамокатов, сообщили в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

"Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов "бесплатно и легально". В них мошенники рассказывают, "как кататься на самокате весь день за 250 рублей", — приводит сообщение компании РИА "Новости".

Там добавили, что злоумышленники предлагают обучить желающих, "как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита". Кроме того, они размещают объявления о продаже промокодов и рассказывают о нестандартных методах регистрации новых пользователей, использовании нелегальных приложений, авторизации через чужие sim-карты и оплате залоговой стоимости виртуальной банковской картой. Стоимость таких "инструкций" составляет от одной до трёх тысяч рублей, однако их достоверность вызывает сомнения у экспертов.

Директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов пояснил, что объявления о незаконном использовании электросамокатов стали появляться в связи с ростом спроса на этот вид транспорта.

"Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" её продавец исчезнет с вашими деньгами", — предостерёг специалист.