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Ещё одна категория россиян оказалась под прицелом мошенников

Злоумышленники активно следят за трендами, что и доказали в очередной раз.

18 июня, 02:45

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Мошенники начали наживаться на новой категории россиян. На сей раз злоумышленники обратили внимание на любителей аренды электросамокатов, сообщили в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

"Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов "бесплатно и легально". В них мошенники рассказывают, "как кататься на самокате весь день за 250 рублей",приводит сообщение компании РИА "Новости".

Там добавили, что злоумышленники предлагают обучить желающих, "как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита". Кроме того, они размещают объявления о продаже промокодов и рассказывают о нестандартных методах регистрации новых пользователей, использовании нелегальных приложений, авторизации через чужие sim-карты и оплате залоговой стоимости виртуальной банковской картой. Стоимость таких "инструкций" составляет от одной до трёх тысяч рублей, однако их достоверность вызывает сомнения у экспертов.

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Директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов пояснил, что объявления о незаконном использовании электросамокатов стали появляться в связи с ростом спроса на этот вид транспорта.

"Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" её продавец исчезнет с вашими деньгами", — предостерёг специалист.

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Напомним, в последнее время не только повысился спрос на электросамокаты, но и возросло число связанных с ними инцидентов. На этом фоне СКР призвал МВД и Минтранс ускорить разработку правил использования данного вида транспорта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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