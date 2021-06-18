Василевский стал абсолютным рекордсменом среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 2:1. После этой победы "Тампа" вышла вперёд в серии — 2–1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брэйден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей и заработал показатель полезности "+1". При этом голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов при 28 бросках. Для него эта победа стала 43-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является рекордом среди отечественных вратарей.

До этого рекордсменом по данному показателю являлся Евгений Набоков с 42 победами. Заметим, что Василевский провёл на 14 матчей меньше, нежели Набоков, — 72 против 86. Первую тройку замыкает Николай Хабибулин (39).