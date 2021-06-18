Василевский стал абсолютным рекордсменом среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ
Благодаря победе в третьем матче серии с "Айлендерс" Большой Кот, как россиянина называют за океаном, опередил Евгения Набокова.
Фото © ТАСС / AP
В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 2:1. После этой победы "Тампа" вышла вперёд в серии — 2–1.
That's a 2-1 series lead for the @TBLightning! #StanleyCup pic.twitter.com/rusgcMBIKG— NHL (@NHL) June 18, 2021
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брэйден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей и заработал показатель полезности "+1". При этом голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов при 28 бросках. Для него эта победа стала 43-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является рекордом среди отечественных вратарей.
До этого рекордсменом по данному показателю являлся Евгений Набоков с 42 победами. Заметим, что Василевский провёл на 14 матчей меньше, нежели Набоков, — 72 против 86. Первую тройку замыкает Николай Хабибулин (39).
Ранее сообщалось, что российский хоккеист клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров опередил легендарного Александра Могильного по числу голов в плей-офф НХЛ.
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