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Василевский стал абсолютным рекордсменом среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ

Благодаря победе в третьем матче серии с "Айлендерс" Большой Кот, как россиянина называют за океаном, опередил Евгения Набокова.

18 июня, 03:59
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счётом 2:1. После этой победы "Тампа" вышла вперёд в серии — 2–1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брэйден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей и заработал показатель полезности "+1". При этом голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов при 28 бросках. Для него эта победа стала 43-й за карьеру в плей-офф НХЛ, что является рекордом среди отечественных вратарей.

Российский вратарь "Тампы" Василевский стал первой звездой матча против "Каролины"

Российский вратарь "Тампы" Василевский стал первой звездой матча против "Каролины"

До этого рекордсменом по данному показателю являлся Евгений Набоков с 42 победами. Заметим, что Василевский провёл на 14 матчей меньше, нежели Набоков, — 72 против 86. Первую тройку замыкает Николай Хабибулин (39).

Ранее сообщалось, что российский хоккеист клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров опередил легендарного Александра Могильного по числу голов в плей-офф НХЛ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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