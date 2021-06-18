В Москве запись на вакцинацию выросла в четыре раза за сутки

Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве за последние сутки возросла в четыре раза. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по соцразвитию Анастасия Ракова.

"За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. Мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее", — отметила она.