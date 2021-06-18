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В Москве запись на вакцинацию выросла в четыре раза за сутки

Только за вчерашний день на прививку записались 42 тысячи жителей столицы.

18 июня, 08:28
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве за последние сутки возросла в четыре раза. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по соцразвитию Анастасия Ракова.

"За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. Мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее", — отметила она.

Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

Собянин: Мы находимся очень близко к жёстким ограничениям из-за ситуации с ковидом

По словам Раковой, только за вчерашний день на вакцинацию записались 42 тысячи жителей Москвы. Все записи осуществлялись на ближайшие даты, что критически важно в сложившейся в Москве эпидемиологической ситуации, подчеркнула заммэра.

Напомним, за последнюю неделю в Москве резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Увеличилось количество новых случаев и число госпитализаций. По словам мэра города Сергея Собянина, это связано с распространением новой мутации вируса. В связи с этим в столицу вернулись коронавирусные ограничения, запрещающие крупные мероприятия, а также ограничивающие работу общепита и других сфер. Вместе с тем 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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